Трампгейт — в сеть слили разговор Джулиани с Банковой

https://racurs.ua/n150219-trampgeyt-v-set-slili-razgovor-djuliani-s-bankovoy.html

Ракурс

История с импичментом Дональда Трампа в 2019 году получила продолжение. Экс-советник президента Украины Игорь Новиков обнародовал расшифровку телефонного разговора с адвокатом Руди Джулиани, которая предшествовала скандальному звонку Трампа Владимиру Зеленскому.

Новиков ушел в отставку из Офиса президента осенью 2020 года, 40-минутный разговор состоялся 22 июля 2019 года, за три дня до того, как говорили Трамп и Зеленский.

Кроме Новикова, во время звонка присутствовал Андрей Ермак. Джулиани намекал на необходимость уголовного расследования в отношении сына Джо Байдена, сообщает журнал Time.

В публикации говорится, что Джулиани во время разговора высказывался довольно осторожно, избегая прямой просьбы об услуге, но его намеки были достаточно прозрачными.

Все, что нам нужно от президента, чтобы он сказал: «Я поручаю это честному прокурору, и он раскопает существующие доказательства», — сказал во время разговора Джулиани.

При этом он добавил, что у него нет цели «создавать проблемы тем, кто не заслуживает этого». Джулиани говорил, что связаться с офисом Зеленского его просил Госдеп. Новиков утверждает, что представители Офиса президента восприняли разговор с адвокатом Трампа очень серьезно.

После того, как мы положили трубку, я не сомневался, что нам грозит серьезная опасность, — сказал Новиков.

Через несколько дней во время телефонного разговора с Зеленским Трамп фактически повторил слова Джулиани, сказав, что «было бы хорошо изучить дело Байдена».

Time пишет, что украинские чиновники полтора года держали стенограмму разговора в секрете, но после прихода к власти в США нового президента решили ее обнародовать. Как сказал Новиков, он готов теперь свидетельствовать против Джулиани.

Я считаю, что действия бывшего мэра Нью-Йорка Джулиани угрожали нашей национальной безопасности. Мы ответственны за то, чтобы любые усилия, направленные на втягивание нашей страны во внутреннюю политику союзников не останутся безнаказанными, — пояснил он свои мотивы.

Напомним, что телефонный разговор с Зеленским привел к тому, что Трампу осенью 2019 года объявили импичмент в нижней палате Конгресса США, но верхняя (Сенат) его оправдала.