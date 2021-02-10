Курс доллара. Фото: Istock

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Ракурс

Курс доллара резко опустился в последние дни. Национальный банк Украины (НБУ) 10 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,64 грн за долл. Курс снизился на две копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 10 февраля установлен на уровне 27,6 грн за 1 долл. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



НБУ опустил курс доллара до минимума с сентября прошлого года. Таким образом, официальный курс доллара снижается уже восьмой день подряд и опустился до минимума с сентября прошлого года. Ниже курс был только 2 сентября 2020 года — 27,60 грн.

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.



Произошло это «усилиями» Нацбанка в первой половине дня и госбанков в середине дня и после обеда. Действия регулятора по выкупу валюты на рынке с прошлого четверга по сегодняшний день — сработали. Выкуп валюты в сумме 90 млн долл. на прошлой неделе, и еще не менее 90 млн долл. на этой — существенные суммы для отечественного межбанка.

По факту — выход с интервенцией по 27,59 грн и покупка на ней 20 млн долл. были последней каплей, которая изменила расписание на торгах. Второй выход НБУ по 27,57 грн за долл. уже не имел практического значения, поскольку купить по этой цене НБУ уже ничего не смог — клиенты испугались роста котировок и отложенный спрос вышел на межбанк. Покупки госбанков в середине дня только закрепили изменения тренда в сторону роста валютных котировок.

Напомним, ранее мы сообщали, что курс американского доллара к украинской гривне за прошедшую неделю заметно снизился и обновил минимум с декабря 2020 года. Доллар на межбанке может торговаться спустя неделю вблизи 27,5 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться вблизи 27, 4 грн/27,6 грн.