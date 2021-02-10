Курс долара. Фото: Istock

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Ракурс

Курс долара різко опустився останніми днями. Національний банк України (НБУ) 10 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,64 грн за дол. Курс знизився на дві копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 10 лютого встановлено на рівні 27,6 грн за 1 дол. Про це свідчать дані на сайті регулятора.





НБУ опустив курс долара до мінімуму з вересня минулого року Таким чином, офіційний курс долара знижується восьмий день поспіль і опустився до мінімуму з вересня минулого року. Нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року — 27,60 грн.

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.





Сталося це «зусиллями» Нацбанку в першій половині дня і держбанків у середині дня та після обіду. Дії регулятора щодо викупу валюти на ринку з минулого четверга по сьогодні — спрацювали. Викуп валюти в сумі 90 млн дол. на минулому тижні, і ще не менше 90 млн дол. на цьому — суттєві суми для вітчизняного міжбанку.

За фактом — вихід з інтервенцією по 27,59 грн та купівля на ній 20 млн дол. були останньою краплею, яка змінила розклад на торгах. Другий вихід НБУ по 27,57 грн за дол. вже не мав практичного значення, оскільки купити за цією ціною НБУ вже нічого не зміг — клієнти злякалися зростання котирувань і відкладений попит вийшов на міжбанк. Купівлі держбанків у середині дня вже лише закріпили зміни тренду у бік зростання валютних котирувань.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курс американського долара до української гривні за минулий тиждень помітно знизився й оновив мінімум з грудня 2020 року. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,5 грн, а готівковий долар в банках буде торгуватися поблизу 27,4/27,6 грн.