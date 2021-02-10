Де бере голоси Банкова для голосувань в Раді, розповіли у “Слузі народу” — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n150217-de-bere-golosy-bankova-dlya-golosuvan-v-radi-rozpovily-u-sluzi-narodu-zmi.html

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Президент Володимир Зеленський, а також глава його Офісу Андрій Єрмак вдаються до тактики ситуативних союзів під час важливих голосувань у Верховній Раді. У «Слузі народу» розповіли, де Банкова бере голоси.

У нас зараз в кращому випадку є 200−210 стабільних голосів. У гіршому — 170−180. Коли бракує голосів, у Раді домовляємося із «Довірою». Спілкується або Давид Арахамія (очільник фракції «Слуга народу» — ред.), або Олександр Корнієнко (заступник глави фракції — ред.), — цитує джерело у «Слузі народу» УП.

За словами співрозмовника з президентської політсили, якщо ситуація надважлива, а «Довіра» категорично відмовляється підтримати те чи інше питання під час голосування, — тоді з представниками групи говорить Єрмак.

У крайніх випадках — Зеленський напряму говорить з Андрієм Веревським (аграрний мільярдер, якого пов’язують з «Довірою» — ред.), — пояснює один із лідерів «Слуги народу».

Також у політсилі глави держави підтвердили, що Банкова розглядає варіант розвалу «Слуги народу» та необхідності пошуку нових потенційних союзників.