Банкова викликала на розмову “групу одного з олігархів” у “Слузі народу” — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n150196-bankova-vyklykala-na-rozmovu-grupu-odnogo-z-oligarhiv-u-sluzi-narodu-zmi.html

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Офіс президента Володимира Зеленського викликав на розмову нардепів з «групи одного з олігархів» у «Слузі народу». Раніше ЗМІ повідомляли, що глава держави має намір поспілкуватися з нардепами зі своєї фракції, котрі вдруге не підтримали призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єром та міністром з питань енергетики.

Парламентар-«слуга» підтвердив інформацію про нараду із Зеленським, однак заперечив, що розмова стосуватиметься призначення Вітренка.

Це представники групи одного з олігархів. На тему дисципліни, — цитує LB.ua джерело у політсилі «Слуга народу».

Водночас інший депутат зазначив, що «спочатку тижня були плани проведення позачергової сесії щодо продовження повноважень Вітренка, оскільки термін його статусу «виконуючого обов’язки» міністра енергетики закінчився. Проте погода в Україні внесла корективи у ці плани, оскільки частина нардепів фізично не встигли б повернутися до Києва.

Нагадаємо, 25 січня у Києві відбулося засідання фракції «Слуга народу», участь у якому взяв Зеленським. Тоді «слуги» обговорювали питання нардепа Олександра Дубінського, проти якого у США запровадили санкції. Президент під час засідання двічі піднімав питання про вихід Дубінського з фракції, той добровільно покинути лави політсили відмовився.

2 лютого спікер парламенту Дмитро Разумков офіційно оголосив про виключення Дубінського зі складу «Слуги народу».