Банковая вызвала на разговор «группу одного из олигархов» в «Слуге народа» - СМИ

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Офис президента Владимира Зеленского вызвал на разговор нардепов из «группы одного из олигархов» в «Слуге народа». Ранее СМИ сообщали, что глава государства намерен пообщаться с нардепами из своей фракции, которые второй раз не поддержали назначение Юрия Витренко первым вице-премьером и министром по вопросам энергетики.

Парламентарий-«слуга» подтвердил информацию о совещании с Зеленским, однако отрицает, что разговор будет касаться назначения Витренко.

Это представители группы одного из олигархов. На тему дисциплины, — цитирует LB.ua источник в политсиле «Слуга народа».

В то же время другой депутат отметил, что «в начале недели были планы проведения внеочередной сессии для продления полномочий Витренко, поскольку срок его статуса «исполняющего обязанности» министра энергетики закончился. Однако погода в Украине внесла коррективы в эти планы, поскольку часть нардепов физически не успели бы вернуться в Киев.

Напомним, 25 января в Киеве состоялось заседание фракции «Слуга народа», участие в котором принял Зеленский. Тогда «слуги» обсуждали вопрос нардепа Александра Дубинского, против которого в США ввели санкции. Президент во время заседания дважды поднимал вопрос о выходе Дубинского из фракции, но тот добровольно покинуть ряды политсилы отказался.

2 февраля спикер парламента Дмитрий Разумков официально объявил об исключении Дубинского из состава «Слуги народа».