Штепа требует вызвать к себе в суд Порошенко. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/n150195-skandalnyy-eks-mer-slavyanska-trebuet-vyzvat-k-sebe-v-sud-poroshenko-i-yacenuka.html

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Неля Штепа, бывший мэр Славянска, которую обвиняют в сепаратизме, заявила ходатайство о вызове в суд 50 свидетелей защиты, среди которых есть и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Также в суд вызывают бывшего главу Донецкой облгосадминистрации Сергея Таруту, бывшего и. о. главы Администрации президента Сергея Пашинского, экс-главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Об этом 9 февраля сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что после допроса обвиняемой планируется допросить свидетелей обвинения и защиты, а затем изучить письменные документы. Также сообщается, что служители Фемиды решили допустить к допросу в судебном заседании всех свидетелей, заявленных как обвинением, так и защитой. При этом стороны могут отказаться от допроса того или иного лица. Следующее заседание по делу Штепы назначено на 16 февраля.

Как известно, Неля Штепа возглавляла городской совет Славянска Донецкой области в 2010—2014 годах. После российского вторжения она призвала президента РФ Владимира Путина ввести войска в Славянск. Против нее открыли уголовное производство из-за сепаратизма. Сама же подозреваемая впоследствии заявляла, что ее заставляли делать такие призывы.

Напомним, скандальная бывшая мэр Славянска Неля Штепа регистрировалась кандидатом в мэры города на местных выборах 2020 года.