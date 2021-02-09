Штепа вимагає викликати до себе в суд Порошенка. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/ua/n150195-skandalnyy-eks-mer-slov-yanska-vymagaie-vyklykaty-do-sebe-v-sud-poroshenka-ta-yacenuka.html

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Неля Штепа, колишній мер Слов’янська, яку обвинувачують у сепаратизмі, заявила клопотання про виклик до суду 50 свідків захисту, серед яких є і п’ятий президент України Петро Порошенко.

Також до суду викликають колишнього голову Донецької облдержадміністрації Сергія Таруту, колишнього в. о. глави Адміністрації президента Сергія Пашинського, екс-голову Служби безпеки України Валентина Наливайченка та колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Про це 9 лютого повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що після допиту обвинуваченої планується допитати свідків обвинувачення і захисту, а потім вивчити письмові документи. Також повідомляється, що служителі Феміди вирішили допустити до допиту в судовому засіданні всіх свідків, заявлених як звинуваченням, так і захистом. При цьому сторони можуть відмовитися від допиту тієї чи іншої особи. Наступне засідання у справі Штепи призначене на 16 лютого.

Як відомо, Неля Штепа очолювала міську раду Слов’янська Донецької області в 2010—2014 роках. Після російського вторгнення вона закликала президента РФ Володимира Путіна ввести війська у Слов’янськ. Проти неї відкрили кримінальне провадження стосовно сепаратизму. Сама ж підозрювана згодом заявляла, що її змушували робити такі заклики.

Нагадаємо, скандальна колишня міський голова Слов’янська Неля Штепа реєструвалася кандидатом у мери міста на місцевих виборах 2020 року.