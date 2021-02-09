Коломойський та Боголюбов подають позов проти США – подробиці. Фото: https: сensor.net/

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Американські компанії, контрольовані українськими олігархами Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, заявляють, що вони подають інвестиційний позов (ICSID) проти США у відповідь на цивільні позови про конфіскацію їх активів.

Компанія Optima Ventures, зареєстрована в штаті Делавер, і її дочірня компанія ініціюють арбітражне слухання відповідно до двосторонньої угоди про інвестиції між Україною та США, вимагаючи відшкодування збитків на суму понад 23 млн дол., повідомляє Global Аrbitration review.

Контрольний пакет акцій Optima належить українським олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову.

У своєму інвестиційному позові Optima зазначає, що ні Коломойському, ні Боголюбову не було пред’явлено ніяких звинувачень у скоєнні злочину в Україні.

Прокуратура України має виняткові повноваження порушувати кримінальні справи відповідно до Кримінального кодексу країни, а українські цивільні суди не можуть оголосити порушення Кримінального кодексу без визнання вини в кримінальній справі, повідомляють у компанії.

Optima вважає, що для США «нерозумно» заарештовувати та позбавляти українців їх інвестицій на підставі «одностороннього і неправильного тлумачення» українського законодавства щодо поведінки, що має місце в Україні.

Компанія стверджує, що дії влади США також порушують «доктрини ввічливості».

Нагадаємо, справа «Укрнафти», яка розглядалася Стокгольмським арбітражем, завершилася перемогою України. Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що у суперечці з Ігорем Коломойським, Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Палицею Україна змогла довести свою правоту.