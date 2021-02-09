Стоматолог. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150193-bezkoshtovna-stomatologiya-isnuie-v-moz-nazvaly-perelik-poslug.html

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Безкоштовна стоматологія в Україні існує, попри те, що цей вид допомоги є дороговартісною процедурою у всьому світі.

У 2020 році на надання стоматологічних послуг Національна служба здоров’я України (НСЗУ) уклала договори з понад 1,4 тис. медичних закладів. Ці заклади отримали понад 7,3 млрд грн фінансування. Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

Наразі програма медичних гарантій покриває ургентну стоматологію — зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю. Безоплатними будуть медичні послуги для пацієнтів з пульпітом, переломом зуба, невралгією трійчастого нерва, хімічним опіком слизової рота, слинокам’яною хворобою, карбункулом і фурункулом, травмами м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки.

До безоплатного пакета входить планова дитяча стоматологія. У програмі медичних гарантій на 2021 рік стоматологічну допомогу дорослим та дітям виділено в окремий амбулаторний пакет. Він покриватиме:

ургентну стоматологічну допомогу дорослим та дітям;

проведення інструментальних досліджень в рамках ургентної стоматологічної допомоги;

планову стоматологічну допомогу дітям, крім ортодонтичних процедур та протезування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через коронавірус стоматологи прийматимуть пацієнтів лише за попереднім записом. У приміщенні стоматології повинні бути антисептики і рідке мило. У стоматології може перебувати один пацієнт. Супровід дозволяється тільки у тому випадку, якщо пацієнт похилого віку або має інвалідність. Також можна супроводжувати дітей до 14 років.