Москва заявила про 65 планів з постачання окупованого Криму водою

РФ заявила про 65 планів з постачання Криму водою. Фото: 1news.com.ua

https://racurs.ua/ua/n150192-moskva-zayavyla-pro-65-planiv-z-postachannya-okupovanogo-krymu-vodou.html

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Російська Федерація запланувала 65 заходів з постачання окупованого Криму прісною водою.

У Москві стверджують, що забезпечення анексованого півострова водою — це «другий найважливіший напрямок» із діяльності окупаційної влади. Про це на нараді з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним заявив віце-прем'єр Марат Хуснуллін, 9 лютого передає «Крим.Реалії».

Загалом за цією програмою у нас заплановано близько 65 заходів, що передбачають видобуток води, очищення її, доставку до всіх населених пунктів з урахуванням перспективи розвитку Криму, — зазначив він, хоча не конкретизував те, що це за заходи.

Як відомо, в березні 2014 року Україна припинила постачати дніпровську воду на Кримський півострів. До анексії Україна постачала з Дніпра у Крим до 85% прісної води. Відновлювати подачу води Україна не збирається.

Нагадаємо, вода в окупованому РФ Криму залишається в дефіциті. У січні 2021 року Аянське водосховище, яке забезпечувало водою Сімферополь та околиці, майже повністю пересохло. Також у минулому місяці окупанти були змушені припинити водозабір з озера в кар'єрі Інкерман під Севастополем, оскільки там закінчилася вода.

У Сімферополі, Ялті, Бахчисараї вода вже подається за графіком, в Алушті та Євпаторії — подаватиметься лише в окремі години вже з 2021 року. Кримчани жаліються на те, що навіть після включення за графіком, вода іноді має жовтуватий відтінок і тече зі слабким напором, через що багатьом не вдається скористатися бойлерами для підігріву.