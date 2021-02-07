Умову відновлення водопостачання в Крим назвав Кулеба. Фото: Facebook

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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, заявив, що відновлення подачі дніпровської води в анексований Крим можливе тільки після його деокупації.

«Абсолютно! Абсолютно жорсткі позиції. Буде деокупація — буде вода, — сказав Кулеба в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

Раніше міністр закордонних справ України назвав безперспективними спроби Росії, зокрема депутата Держдуми, колишнього прокурора окупованого Криму Наталії Поклонської, звертатися в ООН через припинення подачі дніпровської води в Крим.

Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого Криму буде відновлене тільки після деокупації півострова.

Моніторингова місія ООН в Україні наполягає на тому, що з урахуванням анексії Кримського півострова «Росія несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води захищеним особам у Криму».

У Криму спостерігається нестачу прісної води, через що російські окупанти обмежують постачання води жителям півострова.

До 2014 року близько 85% потреб Криму в водопостачанні забезпечував Північно-Кримський канал, вода яким йшла з материкової частини України, проте після окупації півострова російськими військами його перекрили.

Через обміління водойм окупаційна влада поставила питання про відновлення урядом України водопостачання в Крим, скаржачись на «гуманітарну катастрофу».

Насправді дефіциту води насамперед зазнають російські війська і військові бази, а не населення півострова.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що підтримує нещодавно ув’язненого владою російського опозиціонера Олексія Навального, попри його позицію щодо окупованого Криму.