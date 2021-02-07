Супербоул-2021. Фото: sport.24tv

https://racurs.ua/ua/n150078-superboul-2021-de-mojna-podyvytysya-finalnyy-match-nfl.html

Ракурс

Супербоул-2021 відбудеться в Тампі (штат Флорида) в ніч з 7 на 8 лютого. У фіналі НФЛ зустрінуться «Тампа Бей Бакканірс» і «Канзас Сіті Чіфс».

Подія відбудеться о 1.30 за київським часом. Українські глядачі зможуть подивитися гру в ефірі телеканалу Viasat Sport. Безкоштовну семиденну підписку на канал можна підключити на платформі more.tv.

Вперше в історії змагань одна з команд зіграє матч за Супербоул на своєму домашньому стадіоні — він відбудеться на арені Raymond James Stadium.

Однією з особливостей Супербоулу є те, ще його рахують не за роком чи за сезоном проведення, а за порядковим номером і лише римськими числами. Цьогоріч відбудеться Супербоул LV (55).

Через роки існування змагання за Супербоул однією з найяскравіших подій у світі, хоча й більшість його глядачів з Північної Америки. За кількістю глядачів матч поступається лише фіналу Ліги чемпіонів.

Ціна 30 секунд реклами на матчі в 1967 році склала 37 тис. 500 дол., в 1994 році — 900 тис. У 2015 році вартість зросла до 4,5 млн, а у 2017 році — до 5,5 млн, тобто 183 тис. дол. за секунду.

У 2021 році 30-секундний ролик обійдеться в 5,6 млн дол. (на 100 тис. дол. менше, ніж у 2020 році).

New York Times повідомляє, що пандемія безпосередньо вплинула на список спонсорів Супербоула.

Однією з причин пропуску найприбутковішого матчу року в американському спорті стало зменшення кількості майданчиків, на яких його можна подивитися.