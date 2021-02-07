Супербоул-2021. Фото: sport.24tv

https://racurs.ua/n150078-superboul-2021-gde-besplatno-posmotret-finalnyy-match-nfl.html

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Супербоул-2021 состоится в Тампе (штат Флорида) в ночь с 7 на 8 февраля. В финале НФЛ встретятся «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Канзас-Сити Чифс».

Событие состоится в 1.30 по киевскому времени. Украинские зрители смогут посмотреть игру в эфире телеканала Viasat Sport. Бесплатную семидневную подписку на канал можно подключить на платформе more.tv.

Впервые в истории соревнований одна из команд сыграет матч за Супербоул на своем домашнем стадионе — он состоится на арене Raymond James Stadium.

Одной из особенностей Супербоула является то, что его считают не по году или по сезону проведения, а по порядковому номеру и только римскими числами. В этом году состоится Супербоул LV (55).

Спустя годы существования соревнования Супербоул является одним из самых ярких событий в мире, хотя и большинство его зрителей из Северной Америки. По количеству зрителей матч уступает лишь финалу Лиги чемпионов.

Цена 30 секунд рекламы на матче 1967 года составила 37 тыс. 500 долларов, в 1994 году — 900 тыс. В 2015 году стоимость выросла до 4,5 млн, а к 2017-му — до 5,5 млн, то есть 183 тыс. долл. за секунду.

В 2021 году 30-секундный ролик обойдется в 5,6 млн долл. (на 100 тыс. меньше, чем в 2020 году).

New York Times сообщает, что пандемия напрямую повлияла на список спонсоров Супербоула.

Одной из причин пропуска самого прибыльного матча года в американском спорте стало уменьшение числа площадок, на которых его можно посмотреть.