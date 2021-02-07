Президента Германии обвинили в роспропаганде. Фото: Укринформ

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Андрей Мельник, украинский посол в Берлине, раскритиковал последнее интервью президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, заявив, что Украина решительно выступает против искажения истории нацистской оккупации, а также попыток оправдать достройку газопровода «Северный поток-2».

В интервью Rheinische Post Штайнмайер высказался за достройку газопровода «Северный поток-2», сообщает «Укринформ».

Он назвал энергетические отношения «почти последним мостиком между Россией и Европой», который остался после существенного ухудшения отношений между Германией и Россией за последние годы.

При этом Штайнмайер подчеркнул, что для немцев важно еще одно совсем другое измерение — «взгляд на очень изменчивую историю с Россией».

Он напомнил, что 22 июня исполняется 80-я годовщина немецкого нападения на Советский Союз, и что жертвами войны стали больше чем 20 млн человек в бывшем СССР.

Это не оправдывает ложную российскую политику сегодня, но мы не имеем права упускать из виду этот более широкий контекст, — сказал Штайнмайер.

Посол Мельник заявил, что упомянутые высказывания президента Германии по исторической памяти вызвали в Украине откровенное удивление и настоящий шок.

Ведь таким образом по сути подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией, — заявил посол.

Он добавил, что такая трактовка, когда СССР автоматически приравнивается к России, является «абсолютно недопустимым искажением истории и прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов», прежде всего украинского, подвергшихся невероятным человеческим потерям во время господства гитлеровской Германии.

Посол подчеркнул, что украинская сторона официально инициирует проведение торжественного заседания Бундестага по случаю 80-летия нападения Германии на СССР, посвященного чествованию забытых жертв развязанной Гитлером кровавой войны.

Ведь, по его словам, 22 июня 1941 года не Москва, а именно украинские города получили массированные удары: целями бомбовых ударов стали Киев, Житомир, Одесса, Севастополь, другие гражданские объекты.

Именно вот этот «широкий контекст» и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительны исторические аргументы ради отбеливания «Северного потока-2», который уже в наши дни несет в себе прямую угрозу новой горячей фазой российской агрессии, не прекращаемой ни днем, ни ночью уже седьмой год подряд и которая несет невыразимую боль и страдания на украинскую землю, — заявил посол.

Напомним, строительство российского газопровода «Северный поток-2» возобновилось в водах Дании. Судно-трубоукладчик «Фортуна» в субботу, 6 февраля, успешно провело морские испытания и приступило к прокладке труб.