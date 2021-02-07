Президента Німеччини звинуватили в роспропаганді. Фото: Укрінформ

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Андрій Мельник, український посол у Берліні розкритикував останнє інтерв’ю президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, заявивши, що Україна рішуче виступає проти перекручування історії нацистської окупації, а також спроб виправдати добудову газопроводу «Північний потік-2».

В інтерв’ю Rheinische Post Штайнмаєр висловився за добудову газопроводу «Північний потік-2», повідомляє «Укрінформ».

Він назвав енергетичні відносини «майже останнім містком між Росією та Європою», що лишився після суттєвого погіршення взаємин між Німеччиною і Росією за останні роки.

При цьому Штайнмаєр підкреслив, що для німців важливим є ще один зовсім інший вимір — «погляд на дуже мінливу історію з Росією».

Він нагадав, що 22 червня виповнюється 80-та річниця німецького нападу на Радянський Союз, та що жертвами війни стали понад 20 млн людей у колишньому СРСР.

Це не виправдовує хибну російську політику сьогодні, але ми не маємо права випускати з поля зору цей ширший контекст, — зазначив Штайнмаєр.

Посол Мельник заявив, що згадані висловлювання президента Німеччини щодо історичної пам’яті викликали в Україні відверте здивування і справжній шок.

Адже у такий спосіб по суті підхоплюється десятиліттями нав’язуваний російською пропагандою наратив про те, що буцімто Німеччина повинна нести свою історичну відповідальність і спокутувати свою вину за варварські злочини нацистської окупації лише перед Росією, — заявив посол.

Він додав, що таке трактування, коли СРСР автоматично прирівнюється до Росії, є «абсолютно неприпустимим перекручуванням історії і прямим нехтуванням непомірними жертвами інших народів», насамперед українців, які зазнали неймовірних людських втрат під час панування гітлерівської Німеччини.

Посол підкреслив, що українська сторона офіційно ініціює проведення урочистого засідання Бундестагу з нагоди 80-річчя нападу Німеччини на СРСР, присвяченого вшануванню забутих жертв розв’язаної Гітлером кривавої війни.

Адже, за його словами, 22 червня 1941 року не Москва, а саме українські міста зазнали масованих ударів: цілями бомбових ударів стали Київ, Житомир, Одеса, Севастополь, інші цивільні об'єкти.

Саме ось цей «ширший контекст» і варто було б мати на увазі, перш ніж цинічно використовувати настільки чутливі історичні аргументи заради відбілювання «Північного потоку-2», який вже в наші дні несе у собі пряму загрозу нової гарячої фази російської агресії, що не припиняється ні вдень, ні вночі вже сьомий рік поспіль і несе невимовний біль і страждання на українську землю, — заявив посол.

Нагадаємо, будівництво російського газопроводу «Північний потік-2» відновилося у водах Данії. Судно-трубоукладач «Фортуна» у суботу, 6 лютого, успішно провело морські випробування і приступило до прокладання труб.