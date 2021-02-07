Условие восстановления водоснабжения в Крым назвал Кулеба. Фото: Facebook

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Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины заявил, что возобновление подачи днепровской воды в аннексированный Крым возможно только после его деоккупации.

Абсолютно! Абсолютно жесткие позиции. Будет деоккупация — будет вода, — сказал Кулеба в интервью для «Радио Свобода».

Ранее министр иностранных дел Украины назвал бесперспективными попытки России, в частности депутата Госдумы, бывшего прокурора оккупированного Крыма Натальи Поклонской, обращаться в ООН из-за прекращения подачи днепровской воды в Крым.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.

Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает на том, что с учетом аннексии Крымского полуострова «Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму».

В Крыму наблюдается недостаток пресной воды, из-за чего российские оккупанты ограничивают поставки воды жителям полуострова.

До 2014 года около 85% потребностей Крыма в водоснабжении обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла с материковой части Украины, однако после оккупации полуострова российскими войсками его перекрыли.

Из-за обмеления водоемов оккупационная власть поставила вопрос о восстановлении правительством Украины водоснабжения в Крым, жалуясь на «гуманитарную катастрофу».

На самом деле дефицит воды в первую очередь испытывают российские войска и военные базы, а не население полуострова.

Напомним, Кулеба заявил, что поддерживает недавно заключенного властями за решетку российского оппозиционера Алексея Навального, несмотря на его позицию относительно оккупированного Крыма.