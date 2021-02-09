Москва заявила о 65 планах по снабжению оккупированного Крыма водой

РФ заявила о 65 планах по снабжению Крыма водой. Фото: 1news.com.ua

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Российская Федерация запланировала 65 мероприятий по снабжению оккупированного Крыма пресной водой.

В Москве утверждают, что обеспечение аннексированного полуострова водой — это «второе важнейшее направление» по деятельности оккупационных властей. Об этом на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, 9 февраля передает «Крым.Реалии».

Всего по этой программе у нас запланировано около 65 мероприятий, предусматривающих добычу воды, очистку ее, доставку во все населенные пункты с учетом перспективы развития Крыма, — отметил он, хотя и не конкретизировал то, что это за мероприятия.

Как известно, в марте 2014 года Украина прекратила поставлять днепровскую воду на Крымский полуостров. До аннексии Украина поставляла из Днепра в Крым до 85% пресной воды. Возобновлять подачу воды Украина не собирается.

Напомним, вода в оккупированном РФ Крыму остается в дефиците. В январе 2021 года Аянское водохранилище, которое обеспечивало водой Симферополь и окрестности, почти полностью пересохло. Также в прошлом месяце оккупанты были вынуждены прекратить водозабор с озера в карьере Инкерман под Севастополем, поскольку там закончилась вода.

В Симферополе, Ялте, Бахчисарае вода уже подается по графику, в Алуште и Евпатории — будет подаваться лишь в отдельные часы уже с 2021 года. Крымчане жалуются на то, что даже после включения по графику, вода иногда имеет желтоватый оттенок и течет со слабым напором, из-за чего многим не удается воспользоваться бойлерами для подогрева.