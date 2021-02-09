К Зеленскому «на коврик» зовут «слуг», не голосовавших за Витренко — СМИ

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Владимир Зеленский вызвал в Офис президента Украины народных депутатов, которые во второй раз не проголосовали за назначение Юрия Витренко первым вице-премьером и министром по вопросам энергетики.

Сегодня в 17.00 президент вызвал к себе всех нардепов «Слуги народа», которые не голосовали за назначение первым вице-премьером, министром по вопросам энергетики Витренко, чтобы провести беседу. Чтобы в третий раз «не дергались» и голосовали, — цитирует LB.ua источник в политсиле главы государства.

В то же время, один из депутатов, который не голосовал и «воздержался» во время голосования за назначение Витренко, отметил, что его на встречу не приглашали.

Не знаю, мне никто не звонил, но я не показатель, мне никто никогда не звонит, — добавил парламентарий.

Еще один собеседник из руководства фракции подтвердил, что совещание с президентом действительно состоится, однако отрицает, что на нем будут говорить о Витренко.

Напомним, в декабре прошлого года, а также в январе 2021 года Верховная Рада дважды отказала в назначении бывшего топ-чиновника «Нафтогаза» Юрия Витренко министром энергетики. Кабмин после первого провалившегося голосования назначил его временно исполняющим обязанности.

По словам источников LB.ua, провал повторного голосования по Витренко Зеленский воспринял как «личное оскорбление».