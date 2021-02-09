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Ракурс
К Зеленскому «на коврик» зовут «слуг», не голосовавших за Витренко — СМИ

К Зеленскому «на коврик» зовут «слуг», не голосовавших за Витренко — СМИ

9 фев 2021, 16:48
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Владимир Зеленский вызвал в Офис президента Украины народных депутатов, которые во второй раз не проголосовали за назначение Юрия Витренко первым вице-премьером и министром по вопросам энергетики.

Сегодня в 17.00 президент вызвал к себе всех нардепов «Слуги народа», которые не голосовали за назначение первым вице-премьером, министром по вопросам энергетики Витренко, чтобы провести беседу. Чтобы в третий раз «не дергались» и голосовали, — цитирует LB.ua источник в политсиле главы государства.

В то же время, один из депутатов, который не голосовал и «воздержался» во время голосования за назначение Витренко, отметил, что его на встречу не приглашали.

Не знаю, мне никто не звонил, но я не показатель, мне никто никогда не звонит, — добавил парламентарий.

Еще один собеседник из руководства фракции подтвердил, что совещание с президентом действительно состоится, однако отрицает, что на нем будут говорить о Витренко.


Напомним, в декабре прошлого года, а также в январе 2021 года Верховная Рада дважды отказала в назначении бывшего топ-чиновника «Нафтогаза» Юрия Витренко министром энергетики. Кабмин после первого провалившегося голосования назначил его временно исполняющим обязанности.

По словам источников LB.ua, провал повторного голосования по Витренко Зеленский воспринял как «личное оскорбление».

Источник: Ракурс


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