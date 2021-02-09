До Зеленського “на коврик” кличуть “слуг”, які не голосували за Вітренка — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n150191-do-zelenskogo-na-kovryk-klychut-slug-yaki-ne-golosuvaly-za-vitrenka-zmi.html

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Володимир Зеленський викликав в Офіс президента України народних депутатів, які вдруге не проголосували за призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єром й міністром з питань енергетики.

Сьогодні о 17.00 президент викликав до себе всіх нардепів «Слуги народу», які не голосували за призначення першим віце-прем'єром, міністром з питань енергетики Вітренка, щоб провести бесіду. Щоб втретє «не сіпалися» та голосували, — цитує LB.ua джерело у політсилі глави держави.

Водночас, один з депутатів, який не голосував та «утримався» під час голосування за призначення Вітренка вдруге, зазначив, що його на зустріч не запрошували.

Не знаю, мені ніхто не телефонував, але я не показник, мені ніхто ніколи не телефонує, — додав парламентар.

Ще один співрозмовник з керівництва фракції підтвердив, що нарада з президентом дійсно відбудеться, однак заперечив, що на ній говоритимуть про Вітренка.

Нагадаємо, торік у грудні, а також у січні 2021 року Верховна Рада двічі відмовила у призначенні колишнього топ-чиновника «Нафтогазу» Юрія Вітренка міністром енергетики. Кабмін після першого проваленого голосування призначив його тимчасово виконуючим обов’язки.

За словами джерел LB.ua, провал повторного голосування за Вітренка Зеленський сприйняв як «особисту образу».