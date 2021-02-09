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Ракурс
До Зеленського “на коврик” кличуть “слуг”, які не голосували за Вітренка — ЗМІ

До Зеленського «на коврик» кличуть «слуг», які не голосували за Вітренка — ЗМІ

9 лют 2021, 16:48
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Володимир Зеленський викликав в Офіс президента України народних депутатів, які вдруге не проголосували за призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єром й міністром з питань енергетики.

Сьогодні о 17.00 президент викликав до себе всіх нардепів «Слуги народу», які не голосували за призначення першим віце-прем'єром, міністром з питань енергетики Вітренка, щоб провести бесіду. Щоб втретє «не сіпалися» та голосували, — цитує LB.ua джерело у політсилі глави держави.

Водночас, один з депутатів, який не голосував та «утримався» під час голосування за призначення Вітренка вдруге, зазначив, що його на зустріч не запрошували.

Не знаю, мені ніхто не телефонував, але я не показник, мені ніхто ніколи не телефонує, — додав парламентар.

Ще один співрозмовник з керівництва фракції підтвердив, що нарада з президентом дійсно відбудеться, однак заперечив, що на ній говоритимуть про Вітренка.


Нагадаємо, торік у грудні, а також у січні 2021 року Верховна Рада двічі відмовила у призначенні колишнього топ-чиновника «Нафтогазу» Юрія Вітренка міністром енергетики. Кабмін після першого проваленого голосування призначив його тимчасово виконуючим обов’язки.

За словами джерел LB.ua, провал повторного голосування за Вітренка Зеленський сприйняв як «особисту образу».

Джерело: Ракурс


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