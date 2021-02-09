Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Полтавщині секретарка Киви, яку судили за крадіжку телефону, стала заступницею голови райради

Секретарка Киви, яку судили за крадіжку телефону, отримала посаду у владі на Полтавщині (ФОТО)

9 лют 2021, 16:25
999

Секретарка нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви Карина Дячун, яку судили за крадіжку телефона, стала заступницею голови Полтавської райради.

У липні 2019 року вона вкрала iPhone 6 Plus в магазині «Та-Da» у Полтаві, повідомляє видання «Полтавщина».

При включенні телефону їй подзвонив знайомий поліцейський і сказав, що викрадену річ потрібно повернути. Обвинувачена під час судового засідання повністю визнала свою провину, — пише видання.

Суд визнав її винною та призначив 850 грн штрафу.

Під час місцевих виборів у 2020 році Дячун балотувалася до рад різного рівня від ОПЗЖ, а в січні 2021 року її обрали заступницею голови райради.

Кива, коментуючи злочинне минуле чиновниці, заявив, що нічого поганого у цьому не бачить.

Вона працювала в офісі моїм секретарем. З приводу суду, запитаю: то й що? Я мав судимість, Юлія Тимошенко мала, Юрій Луценко мав. Я дивлюсь не на це, а на ділові та людські якості. Є така приказка «від суми і тюрми — не зарікайся». Тому я погодив її призначення секретарем, а потім підтримав і її висунення, — заявив він.


Нагадаємо, Зеленський призначив Олександра Скічка головою Черкаської ОДА — в минулому він був телеведучим, шоуменом та актором.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів