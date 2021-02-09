На Полтавщині секретарка Киви, яку судили за крадіжку телефону, стала заступницею голови райради

https://racurs.ua/ua/n150189-sekretarka-kyvy-yaku-sudyly-za-kradijku-telefonu-stala-zastupnyceu-golovy.html

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Секретарка нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви Карина Дячун, яку судили за крадіжку телефона, стала заступницею голови Полтавської райради.

У липні 2019 року вона вкрала iPhone 6 Plus в магазині «Та-Da» у Полтаві, повідомляє видання «Полтавщина».

При включенні телефону їй подзвонив знайомий поліцейський і сказав, що викрадену річ потрібно повернути. Обвинувачена під час судового засідання повністю визнала свою провину, — пише видання.

Суд визнав її винною та призначив 850 грн штрафу.

Під час місцевих виборів у 2020 році Дячун балотувалася до рад різного рівня від ОПЗЖ, а в січні 2021 року її обрали заступницею голови райради.

Кива, коментуючи злочинне минуле чиновниці, заявив, що нічого поганого у цьому не бачить.

Вона працювала в офісі моїм секретарем. З приводу суду, запитаю: то й що? Я мав судимість, Юлія Тимошенко мала, Юрій Луценко мав. Я дивлюсь не на це, а на ділові та людські якості. Є така приказка «від суми і тюрми — не зарікайся». Тому я погодив її призначення секретарем, а потім підтримав і її висунення, — заявив він.

