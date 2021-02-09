Дружина Медведчука змінить телефон після потрапляння у «Миротворець»

https://racurs.ua/ua/n150188-drujyna-medvedchuka-zminyt-telefon-pislya-vnesennya-u-myrotvorec-video.html

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Дружина політика Віктора Медведчука Оксана Марченко знайшла позитив у потраплянні в базу «Миротворець». Вона заявила, що їй «телефонують зі словами підтримки з усього світу».

Телеведуча записала відео, у якому розповіла, що їй дзвонять не тільки з образами, а й словами підтримки. Марченко вдячна таким людям, проте заявила, що буде змушена заблокувати номер телефону «через бажання мати особисте життя».

Єдине, що можу сказати всім «миротворцям»: не витрачайте свій час, нас цим не зачепити і не залякати. Господь з нами, — написала Марченко у Instagram.

Дружина Медведчука розповіла, що ніколи не дозволяла ображати слабких, а намагалася їм допомагати. Тому вона не тримає зла на людей, які їй дзвонили з образами.

Хлопці, не витрачайте час, ні мене, ні мого чоловіка це не зупинить і не злякає, — заявила Марченко.

Нагадаємо, що центр «Миротворець» вніс дружину Медведчука до своїх списків.