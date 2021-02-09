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Ракурс
Жена Медведчука cменит телефон после внесения в «Миротворец»

Жена Медведчука cменит телефон после внесения в «Миротворец» (ВИДЕО)

9 фев 2021, 16:18
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Жена политика Виктора Медведчука Оксана Марченко нашла позитив в попадании в базу «Миротворец». Она заявила, что ей «звонят со словами поддержки со всего мира».

Телеведущая записала видео, в котором рассказала, что ей звонят не только с оскорблениями, но и со словами поддержки. Марченко благодарна таким людям, однако заявила, что будет вынуждена заблокировать номер телефона «из-за желания иметь личную жизнь».

Единственное, что могу сказать всем «миротворцам»: не тратьте свое время, нас этим не задеть и не запугать. Господь с нами, — написала Марченко в Instagram.

Жена Медведчука рассказала, что никогда не позволяла себе оскорблять слабых, а пыталась им помогать. Поэтому она не держит зла ​​на людей, которые ей звонили с оскорблениями.

Ребята, не тратьте время, ни меня, ни моего мужа это не остановит и не испугает, — заявила Марченко.

Напомним, что центр «Миротворец» внес жену Медведчука в свои списки.


Финансирование террористов и российских оккупантов. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками, — так авторы «Миротворца» обосновали появление профиля Марченко на сайте.

Источник: Ракурс


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