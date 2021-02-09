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Жена Медведчука cменит телефон после внесения в «Миротворец»
Жена Медведчука cменит телефон после внесения в «Миротворец» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n150188-jena-medvedchuka-cmenit-telefon-posle-vneseniya-v-mirotvorec-video.htmlРакурс
Жена политика Виктора Медведчука Оксана Марченко нашла позитив в попадании в базу «Миротворец». Она заявила, что ей «звонят со словами поддержки со всего мира».
Телеведущая записала видео, в котором рассказала, что ей звонят не только с оскорблениями, но и со словами поддержки. Марченко благодарна таким людям, однако заявила, что будет вынуждена заблокировать номер телефона «из-за желания иметь личную жизнь».
Единственное, что могу сказать всем «миротворцам»: не тратьте свое время, нас этим не задеть и не запугать. Господь с нами, — написала Марченко в Instagram.
Жена Медведчука рассказала, что никогда не позволяла себе оскорблять слабых, а пыталась им помогать. Поэтому она не держит зла на людей, которые ей звонили с оскорблениями.
Ребята, не тратьте время, ни меня, ни моего мужа это не остановит и не испугает, — заявила Марченко.
Напомним, что центр «Миротворец» внес жену Медведчука в свои списки.
Финансирование террористов и российских оккупантов. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками, — так авторы «Миротворца» обосновали появление профиля Марченко на сайте.
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