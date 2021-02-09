Россия расширила санкции против Украины, фото: URA.RU

https://racurs.ua/n150187-sankcii-protiv-ukrainy-rasshirila-rossiya-dokument.html

Ракурс

Россия расширила экономические санкции, введенные против Украины.

Об этом говорится в обнародованном на официальном интернет-портале правовой информации РФ сегодня, 9 февраля, постановлении правительства РФ № 123 от 6 февраля.

Соответствующее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Этим постановлением расширен список железнодорожной продукции, запрещенной для импорта из Украины. Теперь в Россию запрещено импортировать:

оси для колес диаметром 710 мм и более;

колесные пары с колесами диаметром 710 мм и более;

колеса диаметром 710 мм и более;

заготовки для колес диаметром 710 мм и более;

рамы боковые тележек железнодорожных грузовых вагонов;

балки надрессорные литые тележек железнодорожных грузовых вагонов.

Напомним, в начале сентября 2020 года Россия ввела санкции против ряда известных украинских политиков, среди которых пятый президент Украины Петр Порошенко, бывший лидер «Голоса» Святослав Вакарчук и заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.