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Ракурс
Россия расширила санкции против Украины, фото: URA.RU

Санкции против Украины расширила Россия (ДОКУМЕНТ)

9 фев 2021, 16:14
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Россия расширила экономические санкции, введенные против Украины.

Об этом говорится в обнародованном на официальном интернет-портале правовой информации РФ сегодня, 9 февраля, постановлении правительства РФ № 123 от 6 февраля.

Соответствующее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Этим постановлением расширен список железнодорожной продукции, запрещенной для импорта из Украины. Теперь в Россию запрещено импортировать:


  • оси для колес диаметром 710 мм и более;
  • колесные пары с колесами диаметром 710 мм и более;
  • колеса диаметром 710 мм и более;
  • заготовки для колес диаметром 710 мм и более;
  • рамы боковые тележек железнодорожных грузовых вагонов;
  • балки надрессорные литые тележек железнодорожных грузовых вагонов.

Напомним, в начале сентября 2020 года Россия ввела санкции против ряда известных украинских политиков, среди которых пятый президент Украины Петр Порошенко, бывший лидер «Голоса» Святослав Вакарчук и заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Источник: Ракурс


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