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Россия расширила санкции против Украины, фото: URA.RU
Санкции против Украины расширила Россия (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n150187-sankcii-protiv-ukrainy-rasshirila-rossiya-dokument.htmlРакурс
Россия расширила экономические санкции, введенные против Украины.
Об этом говорится в обнародованном на официальном интернет-портале правовой информации РФ сегодня, 9 февраля, постановлении правительства РФ № 123 от 6 февраля.
Соответствующее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Этим постановлением расширен список железнодорожной продукции, запрещенной для импорта из Украины. Теперь в Россию запрещено импортировать:
- оси для колес диаметром 710 мм и более;
- колесные пары с колесами диаметром 710 мм и более;
- колеса диаметром 710 мм и более;
- заготовки для колес диаметром 710 мм и более;
- рамы боковые тележек железнодорожных грузовых вагонов;
- балки надрессорные литые тележек железнодорожных грузовых вагонов.
Напомним, в начале сентября 2020 года Россия ввела санкции против ряда известных украинских политиков, среди которых пятый президент Украины Петр Порошенко, бывший лидер «Голоса» Святослав Вакарчук и заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
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