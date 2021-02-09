Росія розширила санкції проти України, фото: URA.RU

https://racurs.ua/ua/n150187-sankciyi-proty-ukrayiny-rozshyryla-rosiya-dokument.html

Ракурс

Росія розширила економічні санкції, запроваджені проти України.

Про це йдеться в оприлюдненій на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ сьогодні, 9 лютого, постанові уряду РФ № 123 від 6 лютого.

Відповідна постанова набирає чинності з моменту оприлюднення.

Цією постановою розширено список залізничної продукції, забороненої для імпорту з України. Тепер до Росії заборонено імпортувати:

осі для коліс діаметром 710 мм і більше;

колісні пари з колесами діаметром 710 мм і більше;

колеса діаметром 710 мм і більше;

заготовки для колес діаметром 710 мм і більше;

рами бокові візків залізничних вантажних вагонів;

балки надресорні литі візків залізничних вантажних вагонів.

Нагадаємо, на початку вересня 2020 року Росія запровадила санкції проти низки відомих українських політиків, серед яких п’ятий президент України Петро Порошенко, колишній лідер «Голосу» Святослав Вакарчук та заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.