Секретарь Киви, которую судили за кражу телефона, получила должность во власти на Полтавщине

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Секретарь нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы Карина Дячун, которую судили за кражу телефона, стала заместителем председателя Полтавского райсовета.

В июле 2019 года она украла iPhone 6 Plus в магазине «Та-Da» в Полтаве, сообщает издание «Полтавщина».

При включении телефона ей позвонил знакомый полицейский и сказал, что похищенную вещь нужно вернуть. Обвиняемая во время судебного заседания полностью признала свою вину, — пишет издание.

Суд признал ее виновной и назначил 850 грн штрафа.

Во время местных выборов в 2020 году Дячун баллотировалась в советы разного уровня от ОПЗЖ, а в январе 2021 года ее выбрали заместителем председателя райсовета.

Кива, комментируя преступное прошлое чиновницы, заявил, что ничего плохого в этом не видит.

Она работала в офисе в качестве моего секретаря. По поводу суда, спрошу: ну и что? Я имел судимость, Юлия Тимошенко имела, Юрий Луценко имел. Я смотрю не на это, а на деловые и человеческие качества. Есть такая поговорка «от сумы и тюрьмы — не зарекайся». Поэтому я согласовал ее назначения секретарем, а затем поддержал и ее выдвижения, — заявил он.

Напомним, Зеленский назначил Александра Скичко главой Черкасской ОГА — в прошлом он был телеведущим, шоуменом и актером.