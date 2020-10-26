Стоматолог. Фото: medsovet.info

https://racurs.ua/ua/n145605-hodyty-do-stomatologa-mojna-ridshe-doslidjennya.html

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Медичне дослідження показало, що ходити на профілактичні огляди до стоматолога можна набагато рідше, аніж вважалось раніше.

Фахівці з Великої Британії дослідили, що інтервали між відвідинами дантиста можуть становити від трьох місяців до двох років. Про це пише Daily Mail

На думку вчених з Університету Данді, Манчестерського університету і Кокрейнівської групи зі здоров’я порожнини рота, візити до стоматолога кожні шість місяців для дорослої людини надлишкові.

На їхню думку, часті контрольні огляди не сприяють поліпшенню стану ротової порожнини. Крім того, вони призводять до нераціонального витрачання ресурсів національної системи охорони здоров’я. Частота візитів до стоматолога повинна встановлюватися індивідуально.

Залежно від схильності до різних захворювань інтервали між відвідинами стоматолога можуть становити від трьох місяців до двох років.

Кожен пацієнт унікальний, тому частота ваших відвідувань повинна ґрунтуватися на оцінці ризиків, — каже науковий консультант Британської стоматологічної асоціації професор Деміен Волмслі.



Проте багато британців не відвідують стоматолога навіть раз на два роки. За офіційною статистикою, протягом останніх 48 місяців на профілактичний огляд приходили лише 49,6% жителів Сполученого Королівства.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) розробила рекомендації для дантистів. Лікарі пропонують перенести лікування зубів на період спаду пандемії через те, що ризик заразитися коронавірусом особливо великий для дантистів та їхніх клієнтів.