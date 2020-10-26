Стоматолог. Фото: medsovet.info

https://racurs.ua/n145605-hodit-k-stomatologu-mojno-reje-issledovanie.html

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Медицинское исследование показало, что ходить на профилактические осмотры к стоматологу можно гораздо реже, чем считалось ранее.

Специалисты из Великобритании выяснили, что интервалы между посещениями стоматолога могут составлять от трех месяцев до двух лет. Об этом пишет Daily Mail

По мнению ученых из Университета Данди, Манчестерского университета и Кокрейновской группы по контролю здоровья полости рта, визиты к стоматологу каждые шесть месяцев для взрослого человека избыточны.

По их мнению, частые контрольные осмотры не способствуют улучшению состояния ротовой полости. Кроме того, они приводят к нерациональному расходованию ресурсов национальной системы здравоохранения. Частота визитов к стоматологу должна устанавливаться индивидуально.

В зависимости от склонности к различным заболеваниям интервалы между посещениями стоматолога могут составлять от трех месяцев до двух лет.

Каждый пациент уникален, поэтому частота ваших посещений должна основываться на оценке рисков, — говорит научный консультант Британской стоматологической ассоциации профессор Дэмиен Уолмсли.



Однако многие британцы не посещают стоматолога даже раз в два года. Согласно официальной статистики, в течение последних 48 месяцев на профилактический осмотр приходили только 49,6% жителей Соединенного Королевства.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала рекомендации для дантистов. Врачи предлагают перенести лечение зубов на период спада пандемии из-за того, что риск заразиться коронавирусом особенно велик для дантистов и их клиентов.