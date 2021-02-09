Бесплатная стоматология существует — в Минздраве назвали перечень услуг

Стоматология. Фото: IStock

https://racurs.ua/n150193-besplatnaya-stomatologiya-suschestvuet-v-minzdrave-nazvali-perechen-uslug.html

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Бесплатная стоматология в Украине существует, несмотря на то, что этот вид помощи является дорогостоящей процедурой во всем мире.

В 2020 году на предоставление стоматологических услуг Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) заключила договоры с более 1,4 тыс. медицинских учреждений. Эти учреждения получили более 7,3 млрд грн финансирования. Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

Сейчас программа медицинских гарантий покрывает ургентную стоматологию — снятие острой боли и лечение состояний, угрожающих жизни. Бесплатными будут медицинские услуги для пациентов с пульпитом, переломом зуба, невралгией тройничного нерва, химическим ожогом слизистой рта, слюнокаменной болезнью, карбункулом и фурункулом, травмами мягких тканей челюстно-лицевой области.

В бесплатный пакет входит плановая детская стоматология. В программе медицинских гарантий на 2021 год на стоматологическую помощь взрослым и детям выделено в отдельный амбулаторный пакет. Он будет покрывать:

ургентную стоматологическую помощь взрослым и детям;

проведение инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи;

плановую стоматологическую помощь, кроме ортодонтических процедур и протезирования.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за коронавируса стоматологи будут принимать пациентов только по предварительной записи. В помещении стоматологии должны быть антисептики и жидкое мыло. В стоматологии может находиться один пациент. Сопровождение разрешается только в том случае, если пациент пожилого возраста или имеет инвалидность. Также можно сопровождать детей до 14 лет.