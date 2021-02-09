Коломойский и Боголюбов подают иск против США – подробности. Фото: https: сensor.net/

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Американские компании, контролируемые украинскими олигархами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, заявляют, что они подают инвестиционный иск (ICSID) против США в ответ на гражданские иски о конфискации их активов.

Компания Optima Ventures, зарегистрированная в штате Делавэр, и ее дочерняя компания инициируют арбитраж в соответствии с двусторонним соглашением об инвестициях между Украиной и США, требуя возмещения убытков на сумму больше 23 млн долл, сообщает Global Аrbitration review.

Контрольный пакет акций Optima принадлежит украинским олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

В своем инвестиционном иске Optima сообщает, что ни Коломойскому, ни Боголюбову не было предъявлено никаких обвинений в совершении преступления в Украине.

Прокуратура Украины обладает исключительными полномочиями возбуждать уголовные дела в соответствии с Уголовным кодексом страны, а украинские гражданские суды не могут объявить нарушение Уголовного кодекса без признания виновности в уголовном деле, сообщают в компании.

Optima считает, что для США «неразумно» арестовывать и лишать украинцев их инвестиций на основании «одностороннего и неправильного толкования» украинского законодательства в отношении поведения, имеющего место в Украине.

Компания утверждает, что действия властей США также нарушают «доктрины вежливости».

Напомним, дело «Укрнафты», которое рассматривалось Стокгольмским арбитражем, завершилось победой Украины. Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в споре с Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и Игорем Палицей Украина смогла доказать свою правоту.