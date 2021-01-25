Игорь Коломойский, фото: Oilpoint

https://racurs.ua/n149485-zabrat-247-avtozapravok-u-struktur-kolomoyskogo-sud-razreshil-privatbanku.html

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Верховный суд разрешил «ПриватБанку» забрать 247 автозаправочных станций (АЗС), которые в 2016 году были переданы в лизинг 15 компаниям, связанным с бывшими владельцами банка.

Впоследствии соответствующие компании передали эти АЗС в управление 38-компаниям-операторам, сообщает Finbalance.

Постановлениями Хозяйственного суда Киева от 10 марта 2020 года и постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 23 июня 2020 года было удовлетворено ходатайство этих 38 компаний и в рамках обеспечения их иска «ПриватБанку» было запрещено совершать любые действия по возврату или истребованию этих АЗС.

14 января 2021 года Верховный суд отменил соответствующие решения судов предыдущей инстанции.

Отмечается, что задолженность компаний-лизингополучателей перед национализированным «ПриватБанком» превышает 2 млрд грн. Банк принимает меры для расторжения соответствующих договоров и возврата объектов лизинга.

Напомним, летом 2020 года американская компания по корпоративным расследованиям Kroll рассекретила схему, благодаря которой бывшие владельцы «ПриватБанка» выводили из него деньги.