Ігор Коломойський, фото: Oilpoint

https://racurs.ua/ua/n149485-zabraty-247-avtozapravok-u-struktur-kolomoyskogo-sud-dozvolyv-pryvatbanku.html

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Верховний суд дозволив «ПриватБанку» забрати 247 автозаправних станцій (АЗС), котрі у 2016 році були передані в лізинг 15 компаніям, пов’язаним з колишніми власниками банку.

Згодом відповідні компанії передали ці АЗС в управління 38-компаніям-операторам, повідомляє Finbalance.

Ухвалами Господарського суду Києва від 10 березня 2020 року та постановою Північного апеляційного господарського суду від 23 червня 2020 року було задоволено клопотання цих 38 компаній і в межах забезпечення їхнього позову «ПриватБанку» було заборонено здійснювати будь-які дії щодо повернення чи витребування цих АЗС.

14 січня 2021 року Верховний суд скасував відповідні рішення судів попередньої інстанції.

Зазначається, що заборгованість компаній-лізингоотримувачів перед націоналізованим «ПриватБанком» перевищує 2 млрд грн. Банк вживає заходи для розірвання відповідних договорів та повернення об'єктів лізингу.

Нагадаємо, влітку 2020 року американська компанія з корпоративних розслідувань Kroll розсекретила схему, завдяки якій колишні власники «ПриватБанку» виводили з нього гроші.