Где берет голоса Банковая для голосований в Раде, рассказали в «Слуге народа» - СМИ

https://racurs.ua/n150217-gde-beret-golosa-bankovaya-dlya-golosovaniy-v-rade-rasskazali-v-sluge-naroda-smi.html

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Президент Владимир Зеленский, а также глава его Офиса Андрей Ермак прибегают к тактике ситуативных союзов во время важных голосований в Верховной Раде. В «Слуге народа» рассказали, где Банковая берет голоса.

У нас сейчас в лучшем случае есть 200−210 стабильных голосов. В худшем — 170−180. Когда не хватает голосов, в Раде договариваемся с «Довирой». Общается или Давид Арахамия (глава фракции «Слуга народа» — ред.) или Александр Корниенко (заместитель главы фракции — ред.), — цитирует источника в «Слуге народа» УП.

По словам собеседника из президентской политсилы, если ситуация сверхважная, а «Довира» категорически отказывается поддержать тот или иной вопрос во время голосования, — тогда с представителями группы говорит Ермак.

В крайних случаях — Зеленский направления говорит с Андреем Веревским (аграрный миллиардер, который контролирует группу «Довира» — ред.), — объясняет один из лидеров «Слуги народа».

Также в политсиле главы государства подтвердили, что Банковая рассматривает вариант развала «Слуги народа» и необходимости поиска новых потенциальных союзников.