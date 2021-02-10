Зеленский поздравил ОАЭ с успехом марсианской миссии

Владимир Зеленский поздравил ОАЭ с успехом миссии Al Amal, фото:

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Владимир Зеленский, президент Украины, поздравил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с успехом первой арабской миссии на Марс и пожелал успехов и новых достижений в освоении космоса.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице Зеленского в Твиттере.

ОАЭ 20 июля 2020 года с космодрома Танэгасима в Японии запустили космический аппарат Al Amal («Надежда»), задачей которого является исследование Красной планеты.

Вчера, 9 февраля, пресс-служба космической миссии сообщила, что с первой попытки удалось вывести Al Amal на орбиту Марса. За время миссии этот космический аппарат преодолел уже 493 млн км.

Таким образом, Al Amal стал первым марсианским исследовательским аппаратом стран Арабского мира.

По случаю этого успеха на самом высоком в мире небоскребе Бурдж-Халифа, расположенном в Дубае, вывели поздравления премьер-министра Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, а также речь ученых из Центра управления миссии.

Al Amal должен в течение двух земных лет исследовать геологию и климат Марса. В частности, аппарат будет изучать распределение в атмосфере Марса воды, льда, пыли, аэрозолей и озона, динамику сезонных тепловых потоков, а также влияния климата на темпы потери верхними слоями атмосферы Красной планеты водорода и кислорода.

Ученые надеются с его помощью составить более целостную картину о составе атмосферы Марса.

В течение первых нескольких недель Al Amal будет тестировать аппаратуру, а к выполнению исследовательских задач перейдет в середине мая.

Напомним, в 2019 году астрономы из NASA опубликовали панорамное изображение Красной планеты, сделанное марсоходом Curiosity.