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Ракурс
Снегопады в Украине. Фото: Укравтодор

Ледяной дождь и вьюга продолжают «штормить» Киев (ФОТО, ВИДЕО)

10 фев 2021, 10:40
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Снегопады в Украине продолжают укрывать часть регионов. До 10 см снега выпало в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской областях.

Температура воздуха колеблется от −5 до −7° мороза. Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора».

Сообщается, что на перевалочных участках дорог Львовской и Ивано-Франковской областей выпадает снег. Покрытие дорог местами заснеженное. Температура воздуха составляет от 0°до −4 ° мороза. Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное.

Снегопады в Украине. Укравтодор
Снегопады в Украине. Укравтодор
Снегопады в Украине. Укравтодор

Все ограничения в движении грузового транспорта на главных подъездных дорогах к Киеву в Киевской, Житомирской, Ровенской, Черниговской, Полтавской, Черкасской областях сняты со вчерашнего дня.

Снегопады в Украине. Укравтодор
Снегопады в Украине. Укравтодор

В Киеве 441 единица спецтехники убирала всю ночь, позже количество спецтехники увеличили до 472 единиц. Ночью дорожники продолжили очищать Киев от снега. Около часа ночи начался новый снегопад. Вместе с усиленным очисткой города, продолжаются работы по вывозу снега. За ночь вывезено более трех тысяч тонн снега. Работали и мобильные снегоплавильные комплексы.


Снегопады в Украине. УкравтодорВодителей призвали воздержаться от поездок на собственных авто. Уменьшение нагрузки, в частности на автомобильный трафик, позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды.

Снегопады в Украине. УкравтодорНапомним, ранее мы сообщали, что пробки в Киеве сегодня, 10 февраля, наблюдаются в большинстве районов города после мощных снегопадов, которые накрыли всю Украину. Движение затруднено в центре столицы, на мостах и на въездах в Киев.

Источник: Ракурс


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