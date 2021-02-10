КГГА и «Укравтодор» не поделили киевский снег

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Уборка Киева от снега стало причиной конфликта между КГГА, Офисом президента и «Укравтодором».

Дорожники на странице в Фейсбук сообщили о том, что обеспечили проезд государственными дорогами Киевщины и помогли столице в ночь на 9 февраля.

«Укравтодор» доложил, что почистил силами подрядной организации 50 км основных магистралей Киева, например, улицы Бажана и Заболотного, подъезд в Киев по Житомирской трассе до метро «Житомирская».

О такой помощи государственного предприятия Киева отчитался вместе с видеороликом и заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он написал, что вместе с главой «Укравтодора» Александром Кубраковым «приняли решение протянуть Киеву руку помощи по преодолению снежной непогоды».

В ситуации, когда кому-то трудно справиться самостоятельно, принятие дружеской помощи является правильным решением, — сообщил Тимошенко.

Но уже через несколько часов профильный заместитель мэра столицы Александр Густелев заявил, что в глаза не видел «Укравтодор» в столице и посоветовал этой организации убрать снег хотя в области.

Как профильный заместитель председателя КГГА был не в курсе, что нам, оказывается, «помогали». А вот на сугробы в Киевской области автомобилисты жаловались и вчера, и сегодня. Хорошо, когда есть профессионалы хоть в чем-то. Например, в PR, — написал Густелев в Фейсбук.



Напомним, что коммунальщики 9 февраля отчитались, что вывезли из столицы за сутки обильных снегопадов 350 тонн снега.