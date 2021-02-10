Фаеры. Фото: УП

https://racurs.ua/n150211-pod-domom-glavy-minusta-reydery-ustroili-faer-shou-foto.html

Ракурс

Денис Малюська, глава Министерства юстиций, получил «пламенный привет» от рейдеров, пытающихся захватить киевский рынок «Столичный».

Неизвестные устроили акцию с запугиванием министра — они принесли под его дом фаеры и выкрикивали под окнами. Об этом сообщил сам министр на своей странице в Facebook.

По его словам, рейдеры пытались получить контроль над рынком через государственные реестры и частного нотариуса, но доступ злоумышленникам был закрыт. Далее заказчики захвата рынка попытались привлечь «вип-персону», которая благодаря своему статусу пыталась уговорить Малюську и его коллег прекратить обращать внимание на незаконные регистрационные действия.



После того как горе-рейдеры не смогли установить свой контроль над рынком, они подключили к делу «титушок», которые пикетировали здание Минюста и пытались запугать работников и мешали работать несколько дней, заявляет Малюська. Параллельно с этим была запущена информационная атака против министра, которая должна была дискредитировать его в глазах общества.

Ну и дальше несколько десятков титушок нашли мой дом и своими факелами, криками и скандированием матов сильно напугали всех моих соседей и детей, которые были дома. Мораль этой истории такова: отдельные элементы диких девяностых, которые казались уже давно забытыми, все еще живы. И с этим надо что-то срочно делать, — отметил Малюська.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр юстиций Украины Денис Малюська заявил, что в бюджете нет денег на проведение тюремной реформы, поэтому источники финансирования ведомство будет искать самостоятельно — он начал рекламную кампанию по продаже тюрем.