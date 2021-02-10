Коронавирус в Украине. Фото: Telegram

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Коронавирус в Украине начал отступать после локдауна, но количество госпитализаций продолжает неуклонно расти. Так, за минувшие сутки, 9 февраля, вирус был обнаружен у 3 тыс. 409 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 253 тыс. 55 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 7 тыс. 768 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 92 тыс. 376 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 163 человека. Общее число жертв составляет 23 тыс. 934 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 361 тыс. 336.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (410 инфицированных), городе Киев (297 новых заражений), Винницкой области (271 больной), Закарпатской области (238 случаев заболевания).

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

г. Киев — 297 случаев;

Винницкая область — 271 случай;

Волынская область — 111 случаев;

Днепропетровская область — 120 случаев;

Донецкая область — 98 случаев;

Житомирская область — 61 случай;

Закарпатская область — 238 случаев;

Запорожская область — 214 случаев;

Ивано-Франковская область — 410 случаев;

Киевская область — 150 случаев;

Кировоградская область — 43 случая;

Луганская область — 36 случаев;

Львовская область — 117 случаев;

Николаевская область — 37 случаев;

Одесская область — 115 случаев;

Полтавская область — 132 случая;

Ровенская область — 103 случая;

Сумская область — 48 случаев;

Тернопольская область — 105 случаев;

Харьковская область — 188 случаев;

Херсонская область — 50 случаев;

Хмельницкая область — 136 случаев;

Черкасская область — 108 случаев;

Черновицкая область — 191 случай;

Черниговская область — 30 случаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине пошел на спад в последние месяцы, из-за чего министр здравоохранения Максим Степанов заявил о победе над болезнью. По его словам, сейчас в стране произошла стабилизация ситуации и резкое уменьшение количества новых больных и госпитализированных.