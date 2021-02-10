Тысячи украинцев оказались на больничных койках из-за коронавируса (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n150210-tysyachi-ukraincev-okazalis-na-bolnichnyh-koykah-iz-za-koronavirusa-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине начал отступать после локдауна, но количество госпитализаций продолжает неуклонно расти. Так, за минувшие сутки, 9 февраля, вирус был обнаружен у 3 тыс. 409 граждан.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 253 тыс. 55 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 7 тыс. 768 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 92 тыс. 376 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Умерли от болезни 163 человека. Общее число жертв составляет 23 тыс. 934 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 361 тыс. 336.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (410 инфицированных), городе Киев (297 новых заражений), Винницкой области (271 больной), Закарпатской области (238 случаев заболевания).
Динамика распространения коронавируса в регионах такова:
- г. Киев — 297 случаев;
- Винницкая область — 271 случай;
- Волынская область — 111 случаев;
- Днепропетровская область — 120 случаев;
- Донецкая область — 98 случаев;
- Житомирская область — 61 случай;
- Закарпатская область — 238 случаев;
- Запорожская область — 214 случаев;
- Ивано-Франковская область — 410 случаев;
- Киевская область — 150 случаев;
- Кировоградская область — 43 случая;
- Луганская область — 36 случаев;
- Львовская область — 117 случаев;
- Николаевская область — 37 случаев;
- Одесская область — 115 случаев;
- Полтавская область — 132 случая;
- Ровенская область — 103 случая;
- Сумская область — 48 случаев;
- Тернопольская область — 105 случаев;
- Харьковская область — 188 случаев;
- Херсонская область — 50 случаев;
- Хмельницкая область — 136 случаев;
- Черкасская область — 108 случаев;
- Черновицкая область — 191 случай;
- Черниговская область — 30 случаев.
Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине пошел на спад в последние месяцы, из-за чего министр здравоохранения Максим Степанов заявил о победе над болезнью. По его словам, сейчас в стране произошла стабилизация ситуации и резкое уменьшение количества новых больных и госпитализированных.