Коронавірус в Україні. Фото: Telegram

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Коронавірус в Україні почав відступати після локдауну, але кількість госпіталізацій продовжує невпинно зростати. Так, за минулу добу, 9 лютого, вірус виявили у 3 тис. 409 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 253 тис. 55 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 7 тис. 768 людей, а загалом вже одужали 1 млн 92 тис. 376 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 163 особи. Загальна кількість жертв становить 23 тис. 934 людини. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 1 млн 361 тис. 336.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області (410 інфікованих), місті Київ (297 нових заражень), Вінницькій області (271 хворий), Закарпатській області (238 випадків захворювання).





Динаміка розповсюдження коронавірусу в регіонах така:

м. Київ — 297 випадків;

Вінницька область — 271 випадок;

Волинська область — 111 випадків;

Дніпропетровська область — 120 випадків;

Донецька область — 98 випадків;

Житомирська область — 61 випадок;

Закарпатська область — 238 випадків;

Запорізька область — 214 випадків;

Івано-Франківська область — 410 випадків;

Київська область — 150 випадків;

Кіровоградська область — 43 випадки;

Луганська область — 36 випадків;

Львівська область — 117 випадків;

Миколаївська область — 37 випадків;

Одеська область — 115 випадків;

Полтавська область — 132 випадки;

Рівненська область — 103 випадки;

Сумська область — 48 випадків;

Тернопільська область — 105 випадків;

Харківська область — 188 випадків;

Херсонська область — 50 випадків;

Хмельницька область — 136 випадків;

Черкаська область — 108 випадків;

Чернівецька область — 191 випадок;

Чернігівська область — 30 випадків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні пішов на спад останніми місяцями, через що міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про перемогу над хворобою. За його словами, наразі в країни відбулася стабілізація ситуації та різке зменшення кількості нових хворих та госпіталізованих.