Затори. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150209-kyyiv-stoyit-u-zatorah-cherez-snigopady-de-ne-proyihaty-karta.html

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Затори у Києві сьогодні, 10 лютого, спостерігаються у більшості районів міста після потужних снігопадів, які накрили всю Україну.

Рух ускладнено в центрі столиці, на мостах та на в’їздах до Києва. Про це свідчать дані Google-карти.

Повідомляється, що стояти у заторах доведеться на Повітрофлотському проспекті, проспекті Перемоги, і Голосіївському проспекті. На Набережному шосе виникла тягнучка. Стоїть рух на Харківському шосе. Крім того, затор виник на Південному і Дарницькому мостах. Труднощі з проїздом спостерігаються по Русанівському мосту, мосту Метро і мосту Патона.

Станом на ранок 10 лютого у столиці та області спостерігається сніг з дощем, місцями крижаний дощ при від'ємній температурі повітря з утворенням ожеледі на покритті. Більшість автодоріг засніжені.

У зв’язку з рішенням Київської міської держадміністрації, через складні погодні умови та задля забезпечення безперебійної роботи снігоприбиральної техніки, з 15.00 8 лютого у місту заборонено в’їзд великогабаритного транспорту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві сноубордисти вийшли кататися на Андріївський узвіз через аномальні снігопади у столиці. За минулу добу з вулиць та доріг Києва вивезли 350 тонн снігу, який продовжує засипати столицю.