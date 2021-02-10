Пробки. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150209-kiev-stoit-v-probkah-iz-za-snegopadov-gde-ne-proehat-karta.html

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Пробки в Киеве сегодня, 10 февраля, наблюдаются в большинстве районов города после мощных снегопадов, которые накрыли всю Украину.

Движение затруднено в центре столицы, на мостах и ​​на въездах в Киев. Об этом свидетельствуют данные Google-карты.



Сообщается, что стоять в пробках придется на Воздухофлотском проспекте, проспекте Победы и Голосеевском проспекте. На Набережном шоссе возникла тянучка. Стоит движение на Харьковском шоссе. Кроме того, пробка возникла на Южном и Дарницком мостах. Трудности с проездом наблюдаются по Русановскому мосту, мосту Метро и мосту Патона.

По состоянию на утро 10 февраля в столице и области наблюдается снег с дождем, местами ледяной дождь при отрицательной температуре воздуха с образованием гололеда на покрытии. Большинство автодорог заснеженные.



В связи с решением Киевской городской госадминистрации, из-за сложных погодных условий и для обеспечения бесперебойной работы снегоуборочной техники, с 15.00 8 февраля запрещен въезд крупногабаритного транспорта в город.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве сноубордисты вышли кататься на Андреевский спуск из-за аномальных снегопадов в столице. За минувшие сутки с улиц и дорог Киева вывезли 350 тонн снега, который продолжает засыпать столицу.