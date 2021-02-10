Фаєри. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n150211-pid-budynkom-ochilnyka-min-ustu-reydery-vlashtuvaly-faier-shou-foto.html

Ракурс

Денис Малюська, очільник Міністерства юстиції, отримав «полум'яний привіт» від рейдерів, які намагаються захопити київський ринок «Столичний».

Невідомі влаштували акцію з залякуванням міністра — вони принесли під його будинок фаєри та викрикували під вікнами. Про це повідомив сам міністр на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, рейдери намагалися отримати контроль над ринком через державні реєстри та приватного нотаріуса, але доступ зловмисникам було закрито. Далі замовники захоплення ринку спробували залучили «віп-персону», яка завдяки своєму статусу намагалася вмовити Малюську та його колег припинити звертати увагу на незаконні реєстраційні дії.





Після того, як горе-рейдери не змогли встановити свій контроль над ринком, вони під'єднали до справи «тітушок», які пікетували приміщення Мін’юсту та намагались залякати працівників і заважали працювати кілька днів, заявляє Малюська. Паралельно з цим була запущена інформаційна атака проти міністра, яка мала дискредитувати його в очах суспільства.

Ну і далі кілька десятків тітушок знайшли мою домівку і своїми факелами, криками та скандуванням матів добряче полякали усіх моїх сусідів та дітей, які були вдома. Мораль цієї історії така: окремі елементи диких 90-их, які здавалися уже давно забутими, усе ще живі. І з цим треба щось терміново робити, — наголосив Малюська.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що у бюджеті немає грошей на проведення тюремної реформи, тому джерела фінансування відомство буде шукати самостійно — він розпочав рекламну кампанію з продажу в’язниць.