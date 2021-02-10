КМДА і «Укравтодор» «не поділили» київський сніг, фото — КМДА

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Прибирання Києва від снігу стало причиною конфлікту між КМДА, Офісом президента та «Укравтодором».

Дорожники на сторінці у Фейсбук повідомили про те, що забезпечили проїзд державними дорогами Київщини і допомогли столиці у ніч на 9 лютого.

«Укравтодор» доповів, що почистив силами підрядної організації 50 км основних магістралей Києва, наприклад, вулиці Бажана та Заболотного, під’їзд до Києва по Житомирській трасі до метро «Житомирська».

Про таку допомогу державного підприємства Києва відзвітував разом із відеороликом і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він написав, що разом із очільником «Укравтодор» Олександром Кубраковим «ухвалили рішення протягти Києву руку допомоги з подолання снігової негоди».

У ситуації, коли комусь важко справитись самотужки, прийняття дружньої допомоги є правильним рішенням, — повідомив Тимошенко.

Але вже за кілька годин профільний заступник мера столиці Олександр Густелев заявив, що в очі не бачив «Укравтодор» в столиці і порадив цій організації прибрати сніг хоча в області.

Як профільний заступник голови КМДА був не в курсі, що нам, виявляється, «допомагали». А от на замети в Київській області автомобілісти скаржилися і вчора, і сьогодні. Добре, коли є професіонали хоч у чомусь. Наприклад, у PR, при цьому компрометуючи керівництво вищого рангу, — написав Густелев у Фейсбук.



Нагадаємо, що комунальники 9 лютого відзвітували, що вивезли зі столиці за добу рясних снігопадів 350 тонн снігу.