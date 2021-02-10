10 февраля празднуют день безопасного Интернета

https://racurs.ua/n150214-10-fevralya-prazdnuut-den-bezopasnogo-interneta.html

Ракурс

Какой праздник 10 февраля — сегодня мир отмечает Международный день борьбы с эпилепсией, Европейский день безопасного Интернета, Всемирный день зернобобовых культур, День зонтика, День пирожных с творожным кремом, а церковь чтит память Ефрема Сирина.

10 февраля — 41-й день в Григорианском календаре. До конца года остается 324 дня.

Именины

10 февраля день ангела празднуют: Ефим, Феодосий, Ефрем, Палладий, Владимир, Ольга.

Сегодня церковь чтит память Ефрема Сирина (Сирианина) — выдающегося наставника духовной жизни, одного из учителей Церкви IV века, поэта, богослова, автора великопостной молитвы «Господи и Владыко живота моего…», которую так и называют — «молитвой Ефрема Сирина». Преподобный Ефрем родился в начале IV века в городе Низибии в Месопотамии. У Ефрема существует множество прозвищ: ветродуй, запечник, заговорщик, сверчков защитник.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя в Ефремов день убивать насекомых, обитающих в доме. Также запрещается ругаться, скандалить и браниться.

Во многих областях в этот день делали тщательную уборку дома.

Приметы 10 февраля