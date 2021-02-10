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10 февраля празднуют день безопасного Интернета
10 февраля празднуют день безопасного Интернетаhttps://racurs.ua/n150214-10-fevralya-prazdnuut-den-bezopasnogo-interneta.htmlРакурс
Какой праздник 10 февраля — сегодня мир отмечает Международный день борьбы с эпилепсией, Европейский день безопасного Интернета, Всемирный день зернобобовых культур, День зонтика, День пирожных с творожным кремом, а церковь чтит память Ефрема Сирина.
10 февраля — 41-й день в Григорианском календаре. До конца года остается 324 дня.
Именины
10 февраля день ангела празднуют: Ефим, Феодосий, Ефрем, Палладий, Владимир, Ольга.
Сегодня церковь чтит память Ефрема Сирина (Сирианина) — выдающегося наставника духовной жизни, одного из учителей Церкви IV века, поэта, богослова, автора великопостной молитвы «Господи и Владыко живота моего…», которую так и называют — «молитвой Ефрема Сирина». Преподобный Ефрем родился в начале IV века в городе Низибии в Месопотамии. У Ефрема существует множество прозвищ: ветродуй, запечник, заговорщик, сверчков защитник.
Что нельзя делать сегодня
Нельзя в Ефремов день убивать насекомых, обитающих в доме. Также запрещается ругаться, скандалить и браниться.
Во многих областях в этот день делали тщательную уборку дома.
Приметы 10 февраля
Сильный ветер — к дождливому лету.
Над лесом воздух густой, небо темно-синее — скоро потеплеет.
Лес почернел — к оттепели.
В этот день любители подледного лова могут смело идти на рыбалку — на Ефрема отлично клюет.
Те, кто родился в этот день, считаются счастливчиками.
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