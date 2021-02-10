ВСУ. Фото: NZZ

https://racurs.ua/n150213-proryv-na-donbasse-jurnalist-rasskazal-detali-proryva-na-blokpost-vsu.html

Ракурс

Прорыв на Донбассе, который состоялся позавчера, 8 февраля, в полосе обороны 53 бригады, мог быть случайностью.

Журналист Юрий Бутусов сообщил подробности происшествия. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, мужчина взял направление в военкомате для оформления военнослужащим в ряды 53 бригады, которая занимает полосу в районе зоны разведения Богдановка-Петровское. После того как он прибыл в зону ООС, он взял такси, чтобы доехать до штаба. В свою очередь таксист решил поехать неправильным путем и выехал на передовую, попав на взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины, где проезд запрещен.

На соответствующие действия отреагировал солдат-часовой — он открыл предупредительный огонь в воздух, после чего машина проехала блокпост и остановилась. Из машины вышли двое мужчин, после чего солдат сказал им подойти. Когда мужчины сели в машину, часовой открыл огонь на поражение. В результате таксист был убит на месте, а пассажир ранен в руку.

Следствие выясняет, насколько обоснованными были действия часового, как была организована служба, — написал журналист.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Донбассе пытались прорвать блокпост Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел 8 февраля около села Викторовка Донецкой области. Гражданское авто пыталось прорваться через блокпост с контролируемой правительством территории в направлении российских оккупантов.