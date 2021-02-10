Прорив на Донбасі. Фото: NZZ

https://racurs.ua/ua/n150213-proryv-na-donbasi-jurnalist-rozpoviv-detali-ataky-na-blokpost-zsu.html

Ракурс

Прорив на Донбасі, який відбувся позавчора, 8 лютого, у смузі оборони 53 бригади, міг бути випадковістю.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив подробиці події. Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, чоловік узяв направлення у військкоматі для оформлення військовослужбовцем до лав 53 бригади, яка займає смугу в районі зони розведення Богданівка-Петрівське. Після того, як він прибув у зону ООС, він узяв таксі, щоб доїхати до штабу. Зі свого боку таксист вирішив поїхати неправильним шляхом та виїхав на передову, потрапивши на взводний опірний пункт Збройних сил України, де проїзд заборонено.

На відповідні дії зреагував солдат-вартовий — він відкрив попереджувальний вогонь у повітря, після чого машина проїхала блокпост і зупинилася. З машини вийшли двоє чоловіків, після чого солдат сказав їм підійти. Коли чоловіки сіли в машину, вартовий відкрив вогонь на ураження. Унаслідок цього таксист був убитий на місці, а пасажир поранений у руку.

Слідство з’ясовує, наскільки обґрунтованими були дії вартового, як була організована служба, — написав журналіст.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Донбасі намагалися прорвати блокпост Збройних сил України. Інцидент стався 8 лютого біля села Вікторівка Донецької області. Цивільне авто намагалося прорватися через блокпост із контрольованої урядом території в напрямку до російських окупантів.