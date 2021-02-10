Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
10 лютого святкують день безпечного Інтернету

10 лютого святкують день безпечного Інтернету

10 лют 2021, 10:28
999

Яке свято 10 лютого — у цей день світ відзначає Міжнародний день боротьби з епілепсією, Європейський день безпечного Інтернету, Всесвітній день зернобобових культур, День парасольки, День тістечка з сирним кремом, а церква вшановує пам’ять Єфрема Сирійця.

10 лютого — 41-й день року в григоріанському календарі. До кінця року залишається 324 дні.

Іменини

10 лютого день ангела святкують: Юхим, Феодосій, Єфрем, Паладій, Володимир, Ольга.

Сьогодні церква вшановує пам’ять Єфрема Сиріна (Сирійця) — видатного наставника духовного життя, одного з учителів Церкви ІV століття, поета, богослова, автора великопісної молитви «Господи і Владико живота мого…», яку так і називають — «молитвою Єфрема Сиріна». Преподобний Єфрем народився на початку IV століття у місті Низибії в Месопотамії. У Єфрема існує безліч прізвиськ: вітродуй, примовник, цвіркуновий захисник.

Що не можна робити сьогодні

Не можна у Єфремовий день вбивати комах, що мешкають у будинку. Також забороняється лаятися, скандалити і вживати нецензурні слова.

У багатьох областях до цього дня приурочували ретельне прибирання дому.

Прикмети 10 лютого

  • Сильний вітер — до негожого і дощового літа.

  • Над лісом повітря густе, небо темно-синє - скоро потепліє.

  • Ліс почорнів — до відлиги.

  • У цей день любителі рибалки можуть сміливо йти на риболовлю — на Єфрема відмінно клює.


  • Ті, хто народжується в цей день, вважаються щасливцями.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів