Снігопад. Фото: Укравтодор

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Снігопади в Україні продовжують вкривати частину регіонів. До 10 см снігу випало у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській областях.

Температура повітря коливається від −5 до −7° морозу. Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору».





Повідомляється, що на перевальних ділянках доріг Львівської та Івано-Франківської областей випадає сніг. Покриття доріг місцями засніжене. Температура повітря складає 0°-4° морозу. Стан покриття на автошляхах державного значення в більшості областей засніжений.









Усі обмеження в русі для вантажного транспорту на головних під’їзних дорогах до Києва в Київській, Житомирській, Рівненській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській областях знято відучора.







У Києві 441 одиниця спецтехніки прибирала всю ніч, наразі кількість спецтехніки збільшено до 472 одиниць. Уночі дорожники продовжили очищати Київ від снігу. Близько першої години ночі розпочався новий снігопад. Разом із посиленим очищенням місту, тривають роботи з вивезення снігу. За ніч вивезено понад 3 тис. тонн снігу. Працювали й мобільні снігоплавильні комплекси.



Водіїв закликали утриматись від поїздок на власних авто. Зменшення навантаження, зокрема на автомобільний трафік, дасть змогу комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що затори в Києві сьогодні, 10 лютого, спостерігаються в більшості районів міста після потужних снігопадів, які накрили всю Україну. Рух ускладнено в центрі столиці, на мостах та на в’їздах до Києва.