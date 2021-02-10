Зеленський привітав ОАЕ з успіхом марсіанської місії

Володимир Зеленський привітав ОАЕ з успіхом місії Al Amal, фото:

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, привітав Обʼєднані Арабські Емірати (ОАЕ) з успіхом першої арабської місії на Марс і побажав успіхів і нових досягнень в освоєнні космосу.

Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці Зеленського у Твіттері.

ОАЕ 20 липня 2020 року з космодрому Танегасіма в Японії запустили космічний апарат Al Amal («Надія»), завданням якого є дослідження Червоної планети.

Вчора, 9 лютого, прес-служба космічної місії повідомила, що з першої спроби вдалося вивести Al Amal на орбіту Марсу. За час місії цей космічний апарат подолав вже 493 млн км.

Таким чином, Al Amal став першим марсіанським дослідницьким апаратом країн Арабського світу.

З нагоди цього успіху на найвищому у світі хмарочосі Бурдж-Халіфа, розташованому в Дубаї, вивели привітання премʼєр-міністра Мохаммеда ібн Рашида Аль Мактума, а також промову вчених з Центру управління місії.

Al Amal має впродовж двох земних років досліджувати геологію та клімат Марсу. Зокрема, апарат вивчатиме розподіл в атмосфері Марса води, льоду, пилу, аерозолів і озону, динаміку сезонних теплових потоків, а також впливу клімату на темпи втрати верхніми шарами атмосфери Червоної планети водню і кисню.

Учені сподіваються за його допомогою скласти більш цілісну картину про склад атмосфери Марса.

Впродовж перших кількох тижнів Al Amal тестуватиме апаратуру, а до виконання дослідницьких завдань перейде у середині травня.

Нагадаємо, у 2019 році астрономи з NASA опублікували панорамне зображення Червоної планети, зроблене марсоходом Curiosity.