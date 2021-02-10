Трампгейт — у мережу злили розмову Джуліані з Банковою

https://racurs.ua/ua/n150219-trampgeyt-u-mereju-zlyly-rozmovu-djuliani-z-bankovou.html

Ракурс

Історія з імпічментом Дональда Трампа у 2019 році отримала продовження. Екс-радник президента України Ігор Новіков оприлюднив розшифровку телефонної розмови з адвокатом Руді Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа Володимиру Зеленському.

Новіков пішов у відставку з Офісу президента восени 2020 року, 40-хвилинна розмова відбулася 22 липня 2019 року, за три дні до того, як говорили Трамп і Зеленський.

Крім Новікова, під час дзвінка був присутній Андрій Єрмак. Джуліані натякав на необхідність кримінального розслідування щодо сина Джо Байдена, повідомляє журнал Time.

У публікації йдеться, що Джуліані під час розмови висловлювався досить обережно, уникаючи прямої прохання про послугу, але його натяки були досить прозорими.

Все, що нам потрібно від президента, щоб він сказав: «Я доручаю це чесному прокурору, і він розкопає існуючі докази», — сказав під час розмови Джуліані.

При цьому він додав, що не має на меті «створювати проблеми тим, хто не заслуговує цього». Джуліані говорив, що зв’язатися з офісом Зеленського його просив Держдеп. Новіков стверджує, що представники Офісу президента сприйняли розмову з адвокатом Трампа дуже серйозно.

Після того, як ми поклали трубку, я не сумнівався, що нам загрожує серйозна небезпека, — сказав Новіков.

Через кілька днів під час телефонної розмови з Зеленським Трамп фактично повторив слова Джуліані, сказавши, що «було б добре вивчити справу Байдена».

Time пише, що українські чиновники півтора року тримали стенограму розмови в секреті, але після приходу до влади в США нового президента вирішили її оприлюднити. Як сказав Новіков, він готовий тепер свідчити проти Джуліані.

Я вважаю, що дії колишнього мера Нью-Йорка Джуліані погрожували нашої національної безпеки. Ми відповідальні за те, щоб будь-які зусилля, спрямовані на втягування нашої країни у внутрішню політику союзників не залишаться безкарними, — пояснив він свої мотиви.

Нагадаємо, що телефонна розмова з Зеленським призвела до того, що Трампу восени 2019 року оголосили імпічмент в нижній палаті Конгресу США, але верхня (Сенат) його виправдала.